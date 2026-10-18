1697-й день спецоперации. Госсекретарь США Рубио подтвердил, что ВСУ не имеют доступа к Starshield — военной версии Starlink Армия России взяла под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Великомихайловку в Днепропетровской области, а также Малокатериновку в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А если нас снова ...
- Дотянулись: Украи...
- Киев разделили по...
а куев в говне все не тонет и не тонет