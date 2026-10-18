1697-й день спецоперации. Госсекретарь США Рубио подтвердил, что ВСУ не имеют доступа к Starshield — военной версии Starlink Армия России взяла под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Великомихайловку в Днепропетровской области, а также Малокатериновку в Запорожской области.