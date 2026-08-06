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Калужские новости

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Шапша: в Калужской области уничтожены пять беспилотников

Шапша: в Калужской области уничтожены пять беспилотников

Все беспилотники были ликвидированы в Боровском, Малоярославецком, Ферзиковском и Хвастовичском округах, никто не пострадал, сообщает губернатор Владислав ШапшаВладислав Шапша сообщил об уничтожении 5 беспилотников днем 6 августа - в Боровском, Малоярославецком, Ферзиковском и Хвастовичском округах.

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