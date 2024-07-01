Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и ее союзники получают в первом туре парламентских выборов во Франции 33,4%, передает Le Parisien со ссылкой на данные МВД республики.
Итоги выборов во Франции: Макрон проиграл всем, кому мог
Комментарии
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Галина Чужая
Макароша решил показать, распустив парламент, как он силён... Результат на лицо или на лице. Теперь Олимпийские игры рискуют пройти под гром фаер-шоу и полицейские дубинки🤣🤣🤣🤣
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14 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Хорошо бы!
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14 час.
А
Андрей
Французы всю жизнь были стремной нацией. Проигрывать нужно с достоинством, а не превращаться в мечущихся обезьян.
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14 час.
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