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Орлов о Бержероне: «Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Счастлив, что мне удалось с ним сыграть»

38-летний игрок выступал за «Брюинс» с 2003 года. Он провел всю карьеру в НХЛ в одном клубе.  «Я был недолгое время с «Бостоном», но видно сразу, насколько человек серьезный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм.

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