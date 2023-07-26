Орлов о Бержероне: «Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Счастлив, что мне удалось с ним сыграть»

38-летний игрок выступал за «Брюинс» с 2003 года. Он провел всю карьеру в НХЛ в одном клубе. «Я был недолгое время с «Бостоном», но видно сразу, насколько человек серьезный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм.