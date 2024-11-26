В 2025 году на Брянщине увеличат на 12,3 процента плату за ЖКХ

Жителей нашего региона, как и всех россиян, ожидает повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Правительство России утвердило средние размеры индексации размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам России.
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