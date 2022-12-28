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Газинский о ВАР: «Объясните, как это работает. Нарушения трактуют по-разному. Как хотят, так и судят»

Газинский о ВАР: «Объясните, как это работает. Нарушения трактуют по-разному. Как хотят, так и судят»

Юрий Газинский рассказал о своем отношении к ВАР. «Я просто не понимаю, для чего нужен ВАР. Чтобы исправить ошибки главного судьи? Почему тогда не исправляют? Почему не все? У тебя повторы.

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