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В ГАИ рассказали, что будет, если одновременно нажать газ и тормоз в автомобиле с АКПП

В ГАИ рассказали, что будет, если одновременно нажать газ и тормоз в автомобиле с АКПП

Автоматические коробки передач стали привычными для большинства водителей. Тем не менее, автомобили с АКПП продолжают вызывать вопросы, и один из самых интригующих — как поведёт себя машина, если одновременно нажать педали газа и тормоза.

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