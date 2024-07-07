Педри принял извинения Крооса: «Тони, спасибо за сообщение, это футбол, такие вещи случаются. Мечта продолжается, я останусь до конца, чтобы поддержать нашу большую семью, сборную Испании»

Ранее стало известно, что испанский полузащитник выбыл на месяц-полтора из-за травмы. Игрок был заменен на восьмой минуте четвертьфинального матча Евро-2024 против Германии (2:1 в дополнительное время) после фола со стороны Тони Крооса.