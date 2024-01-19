Митрополит Рязанский и Михайловский Марк объяснил, кому нельзя быть крестным

Главе епархии задали вопрос, может ли священник запретить кому-либо становиться крестным. Митрополит ответил положительно: "Священник может и должен запретить кому-либо быть крестным, если, например, выяснится, что человек не является на самом деле христианином.
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