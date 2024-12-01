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Евросоюз начал готовить планы для сближения с Трампом

Евросоюз начал готовить планы для сближения с Трампом

Руководство Евросоюза ищет способы наладить отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом и его будущей администрацией, а одним из вариантов может стать наращивание закупок оружия и сельхозпродукции за океаном.

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