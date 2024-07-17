Россиян предупредили о наказании за оскорбления в домовых чатах

За оскорбления соседей в домовых чатах жильцам может грозить штраф до трех тысяч рублей. О наказании россиян предупредил депутат, глава комитета Госдумы (ГД) по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.