Россиян предупредили о наказании за оскорбления в домовых чатах

За оскорбления соседей в домовых чатах жильцам может грозить штраф до трех тысяч рублей. О наказании россиян предупредил депутат, глава комитета Госдумы (ГД) по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.
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