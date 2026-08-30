Евгений Спицын: 35 лет назад они сидели в Кремле, пьянствовали, отмечая разгром своей страны

Госпереворот в 1991-м совершил не ГКЧП. Кто был истинным виновником развала Советского Союза Елена Янчук Фото: Валерий Христофоров, Александр Чумичев/ТАСС Материал комментируют: Евгений Спицын Мог ли ГКЧП сохранить Советский Союз или те процессы, которые развивались лавинообразно, было уже не остановить? Про август 1991-го «Свободной Прессе» рассказал историк, публицист Евгений Спицын.