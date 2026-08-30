БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Евгений Спицын: 35 лет назад они сидели в Кремле, пьянствовали, отмечая разгром своей страны

Евгений Спицын: 35 лет назад они сидели в Кремле, пьянствовали, отмечая разгром своей страны

Госпереворот в 1991-м совершил не ГКЧП. Кто был истинным виновником развала Советского Союза Елена Янчук Фото: Валерий Христофоров, Александр Чумичев/ТАСС Материал комментируют: Евгений Спицын Мог ли ГКЧП сохранить Советский Союз или те процессы, которые развивались лавинообразно, было уже не остановить? Про август 1991-го «Свободной Прессе» рассказал историк, публицист Евгений Спицын.

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Комментарии
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Алексей Тан
НЕ было НИКАКОГО переворота!!!... произошло ЗАКОНОМЕРНОЕ разрушение, уродливого, НЕ жизнеспособного ЕВРЕЙСККОГО (проекта) образования СиСиСи Ре,.... которые 80-ят лет, существовало... только за СЧЁТ ...страдания и КРОВИ... РУССКОГО народа и народов РОССИИ.
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3 н.
ке
кирил ермаков
Алексей Тан
НЕ было НИКАКОГО переворота!!!... произошло ЗАКОНОМЕРНОЕ разрушение, уродливого, НЕ жизнеспособного ЕВРЕЙСККОГО (проекта) образования СиСиСи Ре,.... которые 80-ят лет, существовало... только за СЧЁТ ...страдания и КРОВИ... РУССКОГО народа и народов РОССИИ.
Танюша, за Сталина жму руку! Солидарен! А после него к власти приходили недоумки и прочий сброд
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3 н.