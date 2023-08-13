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Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на восточной границе

Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на восточной границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что за год в стране зафиксировали 16 тыс.

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Комментарии
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Андрей Бедный
А что за мигранты почему не уточняет? И откуда они в России и Белоруси? Большей дестабилизации евросоюзу чем наносит ее Польша в принципе наверное невозможно нанести. А уж многолетний польский бизнес по переправке мигрантов в Германию, которая на минутку, содержит весь этот бордель называемый Евросоюзом, наверное только укрепляет и помогает его развитию.
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