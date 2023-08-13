Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на восточной границе

Андрей Бедный

А что за мигранты почему не уточняет? И откуда они в России и Белоруси? Большей дестабилизации евросоюзу чем наносит ее Польша в принципе наверное невозможно нанести. А уж многолетний польский бизнес по переправке мигрантов в Германию, которая на минутку, содержит весь этот бордель называемый Евросоюзом, наверное только укрепляет и помогает его развитию.