Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в потоках мигрантов на восточной границе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что за год в стране зафиксировали 16 тыс.
Комментарии
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А что за мигранты почему не уточняет? И откуда они в России и Белоруси? Большей дестабилизации евросоюзу чем наносит ее Польша в принципе наверное невозможно нанести. А уж многолетний польский бизнес по переправке мигрантов в Германию, которая на минутку, содержит весь этот бордель называемый Евросоюзом, наверное только укрепляет и помогает его развитию.
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