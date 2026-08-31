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Ансар Хан о ситуации с обменом Ларкина из «Детройта»: «Флорида» и «Вегас» проявили слабый интерес, Дилан им не нужен. Он пригодился бы «Миннесоте»

Журналист MLive Ансар Хан высказался о ситуации с возможным обменом нападающего Дилана Ларкина из « Детройта ».

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