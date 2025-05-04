Российская армия уничтожила украинский комплекс «Нептун» и ключевые объекты ВСУ

Министерство обороны России сообщает о результативных ударах по пусковой установке украинского комплекса «Нептун», а также по инфраструктурным объектам, связанным с производством и хранением беспилотников ВСУ.
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