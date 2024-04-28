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Соблюдаем рост: консенсус-прогноз показал повышение ВВП на 2,5–3%

Соблюдаем рост: консенсус-прогноз показал повышение ВВП на 2,5–3%

Российский ВВП по итогам 2024 года вырастет на 2,5–3%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Эксперты полагают, что позитивную динамику поддержат высокий уровень госрасходов, внутренний потребительский спрос на фоне увеличения зарплат и вероятное повышение цен на нефть.

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