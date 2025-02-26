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Квартира, дом, дача

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Весна и лето не за горами, а это значит мы скоро будем пить утренний чай на веранде!

Весна и лето не за горами, а это значит мы скоро будем пить утренний чай на веранде!

Отступит зима, уйдут холода, снег растает и все зазеленеет вокруг, и тогда наступит самая чудесная пора - мы сможем отдыхать на веранде! Шикарная веранда, столько места, простора, можно будет поставить удобную мебель, повесить фонарики.

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