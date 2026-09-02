Украинский омбудсмен угрожает штрафами за русский язык в домовых чатах

Общение в домовых чатах должно проходить на украинском языке, за переписку на русском последуют санкции, угрожает представительница мовного омбудсмена Елизавета Сачура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ужасное коварство...
- Ужасное коварство...
- НАТО ответило на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым