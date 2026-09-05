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Калужские новости

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Калужская область отмечает свое 250-летие историческими реконструкциями и концертами

Калужская область отмечает свое 250-летие историческими реконструкциями и концертами

Реконструкторы, исторические костюмы и выступление «Бурановских бабушек» — в Калуге отмечают 250-летие губернииВидео - министерства культуры и туризма Калужской области В центре Калуги широко развернулось празднование 250-летия губернии.

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