Валерий Шабашов: «Рекомендовано к прочтению»

Автор книжного Telegram-канала Books & Reviews - о двух заслуживающих внимания книгах, которые связаны с историей нашей страны В «Новом литературном обозрении» вышло уникальное исследование «Грабеж и спасение» (16+).
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