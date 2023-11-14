Омбудсмен Болтенко рассказала о состоянии выпавшего с 18 этажа ребёнка

Полуторагодовалый малыш получил множество травм и до сих пор в реанимации.Уполномоченный по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, в каком состоянии сейчас находится полуторагодовалый мальчик, выживший после падения из окна высотки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии