Омбудсмен Болтенко рассказала о состоянии выпавшего с 18 этажа ребёнка

Полуторагодовалый малыш получил множество травм и до сих пор в реанимации.Уполномоченный по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала, в каком состоянии сейчас находится полуторагодовалый мальчик, выживший после падения из окна высотки.