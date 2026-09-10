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Посол: Индия рассчитывает, что визит Путина в Нью-Дели укрепит партнерство с РФ

Посол: Индия рассчитывает, что визит Путина в Нью-Дели укрепит партнерство с РФ

Индия рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели укрепит стратегическое партнерство двух стран и придаст новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству.

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