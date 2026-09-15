Оставшаяся без гнезда ворона напала на трех пенсионеров

В Сингапуре ворона, которая осталась без гнезда, стала нападать на проходивших мимо людей, пишет Mothership со ссылкой на местных жителей.
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