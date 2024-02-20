Хуситы заявили о трех атаках на американские и израильские суда

Военный представитель йеменского шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа во вторник, 20 февраля, заявил, что военно-морские силы Йемена в Красном и Аравийском морях трижды атаковали «вражеские» американские и израильские суда, – сообщает телеканал «Аль-Масира».
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