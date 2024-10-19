Ольга Славгородская: Мы всегда на страже леса

Мы всегда на страже лесаГосинспекторами ГКУ РК»СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» постоянно ведется работа по выявлению и пресечению фактов незаконной рубки лесных насажденийТолько в этом сентябре во патрулирования территории Партизанского участкового лесничества Симферопольского лесничества были выявлены факты незаконной ру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии