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Царьград

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Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей

Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул животных до 50 тысяч рублей

Депутат Владимир Бурматов представил правительству РФ законопроект об увеличении штрафов за самовыгул животных до 50 тыс.

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Комментарии
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ИЧ
Игорь Честнодумов
Самовыгул давно необходимо прировнять к уголовной ответственности, а животных, нанесших урон усыплять!
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