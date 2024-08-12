Минобороны РФ: саперы группировки «Север» ведут разминирование у границы в Курской области

Инженерно-саперные подразделения уничтожают боеприпасы и суббоеприпасы Военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север» в круглосуточном режиме устраняют последствия обстрелов населенных пунктов в приграничном районе Курской области, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России.
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