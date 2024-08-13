В Саратове ограничили движение из-за ремонта трамвайных путей

Сегодня стало известно о нескольких ограничениях на движение автотранспорта в городе. Так, с 15 августа начнутся работы по реконструкции трамвайных путей, которые повлияют на движение транспорта в некоторых районах города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии