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Царьград

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Группа "Гроза" представила квадрокоптер "Слон" на "Дрон экспо - 2026"

Группа "Гроза" представила квадрокоптер "Слон" на "Дрон экспо - 2026"

На "Дрон экспо - 2026" в Казани представлен грузовой квадрокоптер "Слон" от компании "Гроза". Компактное устройство способно перевозить до 80 кг, обладает устойчивостью к радиопомехам и применяется в зоне Специальной военной операции.

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