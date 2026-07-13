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Позитив для оптимистов

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«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину

«Спасать чужое население ценой своего?»: Кедми жёстко ответил Рогозину

Недавно сенатор Дмитрий Рогозин назвал вескую причину, по которой российское командование не отдаёт приказы на ликвидацию занимающих высокие должности украинских военных, виновных в убийствах наших мирных граждан.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
НЕТ ПРИКАЗА СВЫШЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ.   Принцип -  &quot;БУДЕМ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ?&quot;....
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