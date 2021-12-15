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Борцы за снос «Невского пассажа» в Петрозаводске начнут коллективную голодовку

Борцы за снос «Невского пассажа» в Петрозаводске начнут коллективную голодовку

Группа жильцов дома № 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске объявила о намерении начать после Нового года коллективную голодовку, если федеральные власти не обратят внимание на ситуацию вокруг скандальной пристройки «Невский пассаж».

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