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ВЕСТИ КРЫМ

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В медучреждениях Крыма можно оставить на хранение лекарства, требующие строгого температурного режима

В медучреждениях Крыма можно оставить на хранение лекарства, требующие строгого температурного режима

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил министр здравоохранения региона Алексей Натаров, в каждой медицинской организации республики оборудованы специальные помещения с холодильными установками для хранения препаратов.

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