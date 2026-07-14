В медучреждениях Крыма можно оставить на хранение лекарства, требующие строгого температурного режима

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил министр здравоохранения региона Алексей Натаров, в каждой медицинской организации республики оборудованы специальные помещения с холодильными установками для хранения препаратов.
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