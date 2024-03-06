Желавший острых ощущений пьяный петербуржец сел на бокал и порвал промежность

Жена пострадавшего спала в другой комнате вместе с сыном. В среду, 6 марта, в одну из городских больниц госпитализировали 47-летнего жителя дома № 19 по улице Шаврова в Приморском районе Петербурга с рваной раной промежности.
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