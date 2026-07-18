Массированный налет на Москву и область! Страшные подробности атаки: эвакуация роддома

Более 370 дронов атаковали Московский регион: пострадали 26 человек, эвакуированы роженицы и жители домов В ночь на 18 июля Вооружённые силы Украины предприняли одну из самых масштабных атак беспилотников на Московский регион.
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