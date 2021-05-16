Проблёвка за 2 миллиарда

Женские страстиПрогрессПроблёвка за 2 миллиардаДовольно бледная актриса Юлия Пересильд, играющая также довольно бледно, пакует чемоданы, чтобы лететь на МКС.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAnisimova LyubovА что на МКС так много места??? Или на это время там не будет космонавтов? Ведь МКС не резиновая, и кислорода там нет вдоволь. И им не страшно лететь? А если с ракетой что случится? На самом деле, я полагаю, что съемки будут проходить в помещениях студии, со всевозможными спецэффектами. А полет на МКС это так, для красного словца...она же тупая dumb bunny.Наталья НемченковаКакая разница кого куда отправляют! Мне ,например,вообще все равно!!! Хотят хоть на Марс,хоть на Венеру летят. А вы ,автор,что завидуете по страааашному????
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