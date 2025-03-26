На улицы Ноябрьска вышел автобус, посвященный событиям 1942 года

В Ноябрьске продолжают историко-познавательный проект «Наследие Победы: годы, которые изменили мир». Пять автобусов будут символизировать каждый год Великой Отечественной войны, рассказывая о главных событиях и подвигах.
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