Одну простую сказку, а может и не сказку,А может, не простую, хотим вам рассказать.Её мы помним с детства, а может, и не с детства,А может, и не помним, но будем вспоминать.
Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Роджерс тварь продажная. На военкоров нападает, сучонок, сам и дня не был на передовой, гни да
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14 час.
ВераВерная
Ну, а что ещё обиженный Роджерс может выплеснуть? У него все в говне, он один в белом смокинге.
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10 час.
Александр Рожков
Бедный, несщасный Роджерс... Ни хто ево ни жалеет.. Всем на ниво насрать... Нихарошие у нас люди... Вот...
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5 час.
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