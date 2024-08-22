Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Александр Зиборов
    Армяне, как и прочие, только сосали соки из России, при этом платили ей чёрной неблагодарностью..."Россия перестала...
  • Александр Рожков
    Бедный, несщасный Роджерс... Ни хто ево ни жалеет.. Всем на ниво насрать...  Нихарошие у нас люди... Вот...Военкуры и тридев...
  • Василий
    Носороги опять хотели на российских парнях заполучить себе мягкие плюшки."Россия перестала...

Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)

Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)

Одну простую сказку, а может и не сказку,А может, не простую, хотим вам рассказать.Её мы помним с детства, а может, и не с детства,А может, и не помним, но будем вспоминать.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Роджерс  тварь продажная. На  военкоров  нападает, сучонок, сам и  дня  не  был на  передовой, гни да
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14 час.
ВераВерная
Ну, а что ещё обиженный Роджерс может выплеснуть? У него все в говне, он один в белом смокинге.
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10 час.
Александр Рожков
Бедный, несщасный Роджерс... Ни хто ево ни жалеет.. Всем на ниво насрать...  Нихарошие у нас люди... Вот...
Ответить
5 час.

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