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Гранат об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Надо у фанатов «Спартака» спросить, зачем бутылки кидали. Арбитру пришлось защищать игроков от болельщиков»

Владимир Гранат высказался об отмене жеребьевки перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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