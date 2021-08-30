«Двойная дипломатия» Вашингтона в Афганистане

МОСКВА, 31 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Американская администрация предлагает 5 млн долларов за информацию о местонахождении одного из лидеров «Талибана»* Халила ур-Рахман Хаккани, объявленного в розыск правительством США ещё 10 лет назад.