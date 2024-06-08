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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тони Паркер о первом с 2018 года сезоне без трофеев для «Виллербана»: «Горжусь командой»

Французский клуб стал одним из аутсайдеров Евролиги-23/24 и уступил в полуфинале местного чемпионата «Парижу».

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