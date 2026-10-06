Ракеты «Pac-3» уже не является волшебным решением против русских атак – бывший Зе-министр

Одна только Россия производством баллистики четырёхкратно опережает выпуск ракет «Pac-3» Европой, США и Японией вместе взятыми.
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