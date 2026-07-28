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Царьград

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Андрей Коршиков рассказал об астрономических явлениях августа

Андрей Коршиков рассказал об астрономических явлениях августа

Андрей Коршиков из астроклуба «Вега» сообщил, что в августе жители Краснодарского края смогут увидеть метеорный поток Персеиды, полутеневое лунное затмение и планеты Солнечной системы без специальных приборов.

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