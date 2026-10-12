Анатолий Шарий: Трамп «порвал» Зеленского и предложил Украине нового лидера

Шестимесячное ослабление санкций США на российский дизель — экономический расчёт или политический сигнал Киеву? Публичное предложение Трампа о новом президенте Украины — риторическая эскалация или начало нового этапа давления? Досрочное завершение переговоров с участием украинской и американской делегаций — дипломатическая неудача или демонстрация недовольства союзников? И угроза прекращения обмен… Читать далее: https://govorit.
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