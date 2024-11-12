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Царьград

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В Москве национализирован отель напротив Кремля – Решение суда

В Москве национализирован отель напротив Кремля – Решение суда

Выяснилось, что отель Four Seasons, галерея "Модный Сезон" и апартаменты в здании на Манежной площади обратили в доход государства по решению судаСтало известно, что Мещанский суд Москвы принял решение национализировать всё здание гостиницы "Москва".

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