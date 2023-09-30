Рязанская область обращалась в Минпросвещения РФ за помощью в замене ветхих учебников

Он рассказал, что несколько регионов, в частности Оренбургская, Рязанская области, республики Бурятия, Дагестан и Чеченская Республика, обратились в Минпросвещения России с просьбами помочь «в замене ветхих учебников новыми».
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