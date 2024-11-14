В Петербурге временно меняли маршруты трамваев №38, 40, 55 и 61

В связи с невозможностью проезда по Политехнической улице Трассы трамвайных маршрутов №38, 40, 55 и 61 временно изменены в связи с невозможностью проезда по Политехнической улице, сообщили сегодня в пресс-службе «Организатора перевозок».
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