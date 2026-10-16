Слетав в Лондон, исполнитель роли президента Украины расхрабрился и напрыгнул на президента США. «С нас хватит», — заявил Зеленский в интервью британской Financial Times и пообещал возобновить удары по российским НПЗ Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Это прямой удар по Дональду Трампу и его однопартийцам, которым вскоре предстоят трудные выборы в конгресс.