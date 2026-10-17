Жорж де Латур, «Гадалка», 1630 Самоуверенный щеголеватый юноша, отвлеченный старухой, гадающей по его руке, не замечает, как его обворовывают – конечно же, красивые девушки.
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