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Царьград

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ISU допустил русских фигуристов к соревнованиям в новом статусе

ISU допустил русских фигуристов к соревнованиям в новом статусе

Русские фигуристы и тренеры готовятся выступать в бирюзовой экипировке на международных турнирах. С 30 июня ISU разрешил им участие в соревнованиях в нейтральном статусе, который вступит в силу с сезона 2026/27.

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