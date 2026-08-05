ISU допустил русских фигуристов к соревнованиям в новом статусе

Русские фигуристы и тренеры готовятся выступать в бирюзовой экипировке на международных турнирах. С 30 июня ISU разрешил им участие в соревнованиях в нейтральном статусе, который вступит в силу с сезона 2026/27.
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