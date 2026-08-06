Аварийность с участием легковых такси в Москве снизилась на 15,3% за пять лет

За последние пять лет аварийность с участием легковых машин такси в столице снизилась на 15,3%. Об этом в ходе XIV Международного евразийского форума такси сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров.